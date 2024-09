Dramatyczne wiadomości na temat morderstwa w Tbilisi przekazał brytyjski serwis Daily Mail. Po uchwaleniu przez gruziński parlament ustawy anty-LGBT 37-letnia Kesaria Abramidze została zaatakowana we własnym domu. Napastnik zadał jej ponad 50 ran kłutych. Podejrzanego o zabójstwo mężczyznę zatrzymano podczas próby ucieczki z planu. Abramidze zdobyła popularność w 2014 roku. Cztery lata później reprezentowała Gruzję w konkursie Miss Trans Star International.

Nie żyje transpłciowa modelka z Gruzji

Jak poinformował brytyjski nadawca, Kesaria Abramidze została znaleziona martwa przez sąsiadów, którzy weszli do jej mieszkania w Tbilisi po tym, jak usłyszeli krzyki. Transpłciowa modelka została pchnięta nożem ponad 50 razy. 37-latka reprezentowała Gruzję w międzynarodowych konkursach. Jej profil w mediach społecznościowych śledziło ponad pół miliona osób.

Gruzińskie służby zatrzymały 26-latka podejrzanego o zbrodnię. Młody mężczyzna próbował opuścić kraj. W lokalnych mediach możemy przeczytać, że ofiara znała domniemanego sprawcę. Zabójstwo wstrząsnęło opinią publiczną i wywołało ostre reakcje organizacji działających na rzecz praw człowieka. W tle nowe prawo w Gruzji, które zostało uchwalone dzień przed morderstwem.

Głos zabrała prezydentka Salome Zurabiszwili i napisała na Facebooku o „straszliwym morderstwie”, „zaprzeczeniu człowieczeństwa” oraz „nienawiści, która pozwala wrogowi na wszelkie manipulacje, które osłabiają nas i dzielą”. Zaapelowała, by śmierć „młodej, pięknej kobiety” nie poszła na marne. Według BBC Zurabiszwili stała w kontrze do ustawy forsowanej przez rząd premiera Irakliego Kobachidze.

Nowe prawo rządzący nazwali ustawą „o ochronie wartości rodzinnych i nieletnich”, która ma chronić obywateli Gruzji przed „propagandą LGBT”. Przepisy znacznie ograniczające prawa osób należących do mniejszości seksualnych przegłosowano w parlamencie we wtorek, 17 września. Stosunek głosów wyniósł 84 do zera. Opozycja nie wzięła udziału w głosowaniu.

Zgodnie z nowymi przepisami w Gruzji obowiązuje zakaz zawierania związków jednopłciowych, adopcji przez osoby nieheteroseksualne czy korekty płci. Oprócz tego zakazuje się przekazywania informacji, które mogą być interpretowane jako „propaganda przynależności do płci przeciwnej, relacji jednopłciowych lub kazirodztwa” w szkołach, o czym informuje Interpress News.

Ustawa wywołała sprzeciw wśród obrońców praw człowieka i działaczy na rzecz praw osób LGBT. Gruzińskiemu rządowi zarzucono, że posługiwał się językiem o charakterze homofobicznym i transfobicznym, by przepchnąć nowe przepisy. Organizacja Social Justice Center przekazała, że „homofobia, bifobia i transfobia stały się centralnym punktem oficjalnego dyskursu i ideologii rządu”.

Zmiany w prawie gruzińskim skomentowali też przedstawiciele Unii Europejskiej. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell na łamach BBC stwierdził wprost, że ta ustawa „jeszcze bardziej wykoleja kraj z jego drogi do UE”. Wezwał też parlament z Tbilisi do wycofania nowych przepisów. Oprócz tego wskazano, że to już kolejne zapisy wprowadzane w kraju, które wzorowane są na rosyjskim prawie.

Przypominamy, że do wstrząsającej zbrodni doszło także po igrzyskach w Paryżu. Na początku września dowiedzieliśmy się, że nie żyje 33-letnia olimpijka, która została brutalnie zamordowana.

