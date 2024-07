Paulina Krupińska w związku z przedłużającym się terminem wyborów nowej Miss Polonia, jest najdłużej panującą pięknością w historii konkursu. Ze względu na restrykcyjne zasady startowania w plebiscycie gwiazda nie mogła zajść w ciąże, wyjść za mąż czy pokazać się w nagiej sesji. Oczywiście uczestnicząc w wyborach Paulina zgodziła się na "wielki post", ale po skandalu z Małgorzatą Herde, który mocno nadszarpnął wizerunek biura Miss Polonia, Krupińska ponosi największe konsekwencje. Przypomnijmy: Finał Miss Polonia odwołany! Organizatorzy ujawnili zaskakujący powód

Po prawie dwóch latach od zdobycia korony Krupińska ma już dość. Choć uważa te zasady za potrzebne, ponieważ w ten sposób Miss staje się wzorcem dla wszystkich dziewczyn, nie chce być ciągle przez to ograniczana:

Jeżeli Miss jest mężatką, to jest większe prawdopodobieństwo, że zajdzie w ciążę, a przecież ona przez ten rok faktycznie ma tyle obowiązków i zobowiązań związanych z tym tytułem, że jeżeli byłaby mężatką, a do tego z dzieckiem, to trudno byłoby jej wypełniać te zadania, tylko o to chodzi. A jeżeli chodzi o te kontrowersyjne sesje, to też jestem za, dlatego że jeżeli ta osoba jest przykładem dla dziewczyn, które zgłaszają się do konkursu, albo w ogóle jest takim przykładem prawości, to oglądanie jej nagich zdjęć w internecie nie byłoby fajne. Mija drugi rok, dlatego uważam, że nie mogę przecież być niewolnicą do końca życia, bo jeśli na przykład konkurs w ogóle nie zostałby już zorganizowany, to przecież byłabym do końca życia panną bez dzieci - mówi w rozmowie z lifestylenewsiera.pl