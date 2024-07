Związek Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiela-Bułeckiego wywołuje duże zainteresowanie mediów. Od momentu ujawnienia przez jeden z magazynów ich relacji, para jest regularnie śledzona przez paparazzi, a pytanie o nowy związek przewija się w niemal każdym wywiadzie z piękną miss. Ostatnio nawet oboje pojawili się na tej samej imprezie, ale o wspólnym pozowaniu fotoreporterom nie było mowy. Przypomnijmy: Krupińska i Karpiel-Bułecka pierwszy raz razem na salonach. Zakochani zadali szyku

Teraz Paulina udzieliła obszernego wywiadu nowej "Grazii", który w znacznej mierze skupia się na jej życiu uczuciowym i planach na przyszłość. Imię Sebastiana nie pada jednak ani razu - Krupińska operuje ogólnikami, zręcznie unikając wyznań, które zdradziłyby cokolwiek na temat ich relacji. Wszystko jednak można wyczytać między słowami, jak choćby we fragmencie, w którym miss opowiada o swoim ideale faceta. Paulina nie ukrywa, że podświadomie szuka mężczyzny podobnego do jej ojca.



Umiem sama sobą się zaopiekować. A do tego mam jeszcze super pakiet rodzicielsko-przyjacielski. Jestem obstawiona, dlatego jest mi potrzebny prawdziwy facet. Musi mieć dobrze poukładane w głowie i wiedzieć, czego chce. Męskość to dla mnie odpowiedzialność. Trudno to zdefiniować. Jak się trafia, to wiadomo, że to jest to. Chodzi o to, żeby mężczyzna miał własny świat, który dla mnie jest nowy, inny, interesujący. Pewnie podświadomie szukam mężczyzny podobnego do taty i relacji takiej, jaka jest między moimi rodzicami. Nie umiem grać. Jak kocham, to na zabój. Nie umiem udawać, kombinować. Bawienie się w gonienie króliczka? To nie dla mnie. Nie zastanawiam się, czy zadzwonić, czy nie. Wykładam więc błyskawicznie karty na stół i chcę, żeby to zaprocentowało. - wyznaje modelka.