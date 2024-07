Nie lada sensacją okazał się nowy związek w polskim show-biznesie - tydzień temu gruchnęła wiadomość, że Paulina Krupińska spotyka się z Sebastianem Karpielem-Bułeckim. Nieoczekiwany romans wydaje się jednak czymś poważniejszym, a para bawiła się niedawno na weselu innej Miss Polonia. Przypomnijmy: Pierwsze wspólne zdjęcia Krupińskiej i Karpiela-Bułecki. Nie zabrakło czułych gestów

Wszyscy zaczęli się jednak zastanawiać, kiedy modelka i wokalista poczuli, że łączy ich coś więcej niż luźna znajomość. W końcu jeszcze niedawno Paulina była związana z Tadeuszem Bachledą-Curusiem, a Sebastian z jego siostrą, Alicją. Jak donosi "Flesz", para znała się od ponad roku, ale dopiero niedawno coś między nimi zaiskrzyło. Karpiel-Bułecka pocieszał Krupińską po jej rozstaniu z ukochanym.



Znajomość odżyła na wiosnę. Zakopower zakończył długą trasę koncertową i Sebastian chciał nadrobić zaległości towarzyskie. Przyjechał do Warszawy i zaczął bywać u znajomych. Okazało się, że w tym samym kręgu przyjaciół obraca się też Paulina. Jej związek z Tadeuszem przeżywał wtedy kryzys. Podobno dlatego, że całymi dniami się nie widywali (...) Mijali się, aż wreszcie przed wakacjami oboje doszli do wniosku, że to nie ma sensu. Za to znajomość z Sebastianem kwitła. Ich spotkania były coraz częstsze, a rozmowy coraz dłuższe. Z każdym tygodniem byli sobą bardziej zafascynowani. Wreszcie zaiskrzyło - czytamy we "Fleszu".