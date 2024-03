Waldemar z "Rolnik szuka żony" jest szczęśliwy u boku Doroty, a co się dzieje u Ewy? Zdradziła to właśnie inna uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej. Ewa z "Rolnik szuka żony" ma powody do radości i przyszedł czas na świętowanie. O co chodzi?

Ewa z "Rolnik szuka żony" świętuje wyjątkowy dzień

10. sezon programu "Rolnik szuka żony" dobiegł końca, a już w święta wielkonocne poznamy kolejnych uczestników nowej edycji. Tymczasem o niektórych bohaterach 10. sezonu nadal jest głośno. Chodzi m.in. o Waldemara i Dorotę, czy Sarę, kandydatkę Artura. Teraz okazuje się, że również u Ewy sporo się dzieje. Kandydatka Waldemara nie tylko prezentuje kolejne plakaty z występów, w których bierze udział, ale okazuje się, że właśnie dzisiaj ma wyjątkową okazję do świętowania. O wszystkim poinformowała Roksana z "Rolnika", która w programie była kandydatką Stanisława. Okazuje się, że Ewa z "Rolnika" ma dziś urodziny!

Instagarm @rok.sarna

Roksana z okazji urodzin Ewy przesłała dla niej wyjątkowe życzenia. Obie uczestniczki miały okazję się poznać przy okazji jednej z imprez, które od czasu do czasu organizują uczestnicy programu.

Dużo zdrówka, rozwijaj skrzydła i zdobywaj świat napisała Roksana z 'Rolnika'

Ewa z Rolnik szuka żony Instagram @ewaa_ka93

Ewa z "Rolnika" do tej pory nie informowała, czy jej serce jest już zajęte. Kandydatka Waldemara nie ukrywa, że w programie znalazła przyjaźnie, ale w mediach społecznościowych publikuje głównie relacje z jej występów, chociaż ostatnio zaskoczyła bukietem kwiatów od fana.

