Robert Czerwik, znany z projektowania ubrań dla wielu polskich gwiazd, m.in. Joanny Krupy, Andziaks czy Dody, zdecydował się na coming out. W wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" wyznał, co za tym stoi:

Nigdy nie myślałem, że będę czuł potrzebę mówienia o swojej orientacji publicznie, ale zmieniłem zdanie. Bycie sobą to ważny krok na mojej drodze do wolności powiedział projektant

Publiczny coming out Roberta Czerwika

Publiczne coming outy w polskim show-biznesie zdarzają się coraz częściej, choć nadal sporadycznie. O swojej homoseksualnej orientacji otwarcie mówią m.in. Andrzej Piaseczny, Michał Piróg czy Jacek Jelonek. Do tego grona dołączył teraz Robert Czerwik - polski projektant mody, który miał okazję współpracować m.in. z Dodą, Natalią Kukulską czy Natalią Szroeder. Niedawno to on ubierał Andziaks na Fashion Week w Paryżu.

Robert Czerwik, który przez wiele lat nie mówił otwarcie o swojej orientacji, dodał, że obserwując sytuację w mediach społecznościowych i wśród swoich znajomych, poczuł potrzebę przerwania milczenia.

Nigdy nie myślałem, że przyjdzie taki moment, że poczuję taką potrzebę serca, żeby mówić o tym publicznie, ale od kiedy tak bardzo mocno działam w internecie, niestety każdego dnia uderzają mnie bardzo agresywne komentarze. Najgorsze jest to, że to są pisane komentarze przez bardzo młodych ludzi do bardzo młodych ludzi i myślę, że tutaj jest taki motor napędowy w mojej głowie, żeby o tym mówić, bo ja nie daję na to przyzwolenia

W rozmowie z portalem plejada.pl wyznał zaś, że w polskim show-biznesie jest wielu gejów, którzy nie chcą o tym mówić głośno.

Tak naprawdę nie ma wielu wyoutowanych gejów. Mogę ich wyliczyć na palcach obu rąk i mi ich nie zabraknie. Wciąż istnieje coś takiego jak strach przed tym, jak to wpłynie na dalszą karierę. Z jednej strony to rozumiem, ale z drugiej, szczerze mówiąc, wkurza mnie, że niektórzy wciąż udają, że nie są gejami. Skoro to ukrywają, to dają znak, że homoseksualizm to coś nienormalnego przekonuje Czerwik

Decyzja o publicznym coming oucie była dla Czerwika trudnym krokiem, jednak w rozmowie zdradził, że czuje ogromną ulgę.

O swoim coming oucie Robert Czerwik napisał również na Instagramie:

Dziś, będąc w miejscu, które daje mi możliwość mówienia głośno, czuję, że moim obowiązkiem jest powiedzieć jedno: jesteście w porządku. Nic złego się z Wami nie dzieje. Jesteście pełnowartościowi, normalni i godni miłości, tak samo jak każdy inny człowiek. Jeśli mogę być dla Was głosem wsparcia, to jestem z Wami. I będę tutaj, dopóki każdy z nas nie będzie mógł żyć bez strachu, bez wstydu. napisał gwiazdor

Reakcje show-biznesu na coming out Roberta Czerwika

W momencie, gdy Robert Czerwik zdecydował się na coming out, jego decyzja spotkała się z wieloma pozytywnymi reakcjami. Liczni koledzy z branży, celebryci i fani wyrazili swoje wsparcie. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze, w których wyrażano szacunek dla jego odwagi.

Robercie, jestem z ciebie dumna! To, co zrobiłeś, to krok w stronę lepszego świata dla wszystkich. Brawo za odwagę!

Podobne reakcje pojawiły się ze strony innych osób związanych z show-biznesem, którzy widzą w jego wyznaniu szansę na dalszą normalizację dyskusji na temat orientacji seksualnej.

