Patryk Pniewski zrobi prezent swojej fance! Już niedługo światło dzienne ujrzy kolekcja koszulek zaprojektowana przez młodego aktora. Prośby od fanek o koszulki z charakterystycznym dla gwiazdora nadrukiem pojawiały się co jakiś czas na jego profilach w social mediach. W końcu Patryk Pniewski zdecydował się to zrobić we współpracy z jedną z firm, która się do niego zgłosiła. Jak zadeklarował w rozmowie z Party.pl, wszystkie projekty są jego pomysłem. Oprócz jednego, który wymyśliła jedna z jego fanek:

Reklama

Już mnie tak bardzo fani prosili o te koszulki, że faktycznie jakaś firma się do mnie odezwała i je robię. Wszystkie projekty są moje, oprócz jednego. Jeden projekt należy do jednej z moich fanek, która zostanie nagrodzona.

Co Patryk Pniewski szykuje dla nastolatki? Posłuchajcie naszego wideo!

Zobacz: Patryk Pniewski zachwyca się żoną Wojciecha Błacha: "Ona jest w moim wieku!"​

Zobacz także

Patryk Pniewski zaprojektuje własną linię koszulek

Młody aktor nagrodzi też jedną z fanek, która jest autorką jednego z projektów