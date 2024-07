Markę DSquared2, tworzą bracia bliźniacy Dean i Dan Caten. Duet od lat tworzy jedne z najbardziej specyficznych kolekcji, które ustalają nowe trendy.

Charakterystyczne ubrania projektu DSquared2, uwielbiane są przez gwiazdy. Ich kreacje noszą m.in. Justin Timberlake, Lenny Kravitz, Madonna, Britney Spears i inni.



Duet w swojej jesiennej kolekcji podkreślił talię modelek paskami. Szerokimi z ćwiekami i wąskimi rzemykami.



Najważniejsze jest jednak to, że jesiennym niezbędnikiem będzie właśnie pasek! Zakładaj go do białej koszuli, czym dodasz stylizacji „pazur”. Noś go również na wierzch, na płaszcz lub futro – zaznaczysz tym samym wcięcie w talii, która jesienią i zimą zanika pod warstwami ubrań.



Która wersja podoba Ci się najbardziej?

JM

