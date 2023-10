Proza Blanki Lipińskiej zyskała szeroką sławę nie tylko w Polsce, ale też poza jej granicami - spora grupa czytelników jest pod wrażeniem kreatywności pisarki, inni zaś krytykują jej pióro i uznają powieści za kiczowate. Jedno jest jednak pewne - Blanka Lipińska stała się w ostatnich latach marką samą w sobie. Co o jej twórczości mówi kolega po fachu - Jakub Żulczyk, który właśnie wydał kolejną powieść? Autor "Ślepnąc od świateł" w ostatnim wywiadzie nie gryzł się w język...

Choć nazwiska Jakuba Żulczyka i Blanki Lipińskiej kojarzą się z tą samą dziedziną, czyli z literaturą, w rzeczywistości reprezentują dwa jej odrębne nurty. Żulczyk w swoich powieściach skupia się na problemach społecznych, współczesnej mentalności, nie unika tematów trudnych, takich jak uzależnienia czy zdrowie psychiczne. Blanka Lipińska natomiast znana jest ze zdecydowanie lżejszej literatury o zabarwieniu erotycznym, skierowanej głównie do kobiet.

Jak twórczość koleżanki z branży komentuje Jakub Żulczyk, którego najnowsza powieść ma szansę podbić polski rynek czytelniczy? W podcaście "Wojewódzki Kędzierski" pisarz wprost odniósł się do tematu twórczości i warsztatu Blanki Lipińskiej.

Ja nie mam nic do Blani, ale widzę tam duży problem. Byłem na premierze filmu, książki czytała moja partnerka, która zawodowo zajmuje się krytyką filmową i jest w tym bardzo sumienna.

Jakub Żulczyk w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim zdiagnozował również, gdzie - jego zdaniem - leży problem z twórczością Blanki Lipińskiej.

Tam podstawowy problem jest w tym, że ona opowiada o fantazjach gwałtu i dla mnie to było dziwne.

Co ciekawe, pisarz przytoczył również pewną anegdotę związaną z literaturą i twórczością Blanki Lipińskiej.

Zapałałem do niej pewną sympatią, gdy Olga Tokarczuk dostała Nobla. (...) Wchodzę na Instagrama Blanki Lipińskiej i ona nagrywała 100 relacji. Oglądam to i Blanka mówi: Olga dziewczyno super to zrobiłaś. I w pewnym momencie ona pokazuje brwi i wtedy mnie olśniło, że ona robi reklamę jakiejś dziewczynie.

Jakub Żulczyk o Blance Lipińskiej