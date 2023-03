Tak Blanka Lipińska potraktowała Roksanę Węgiel: "No, ty chyba nie powinnaś obok mnie stać"

Związek Blanki Lipińskiej i Barona to od kilku miesięcy jedna z najbardziej gorących relacji polskiego show biznesu. Ostatnio w szczerym wywiadzie dla "Gali" muzyk zdradził czym urzekła go pisarka, a także wspomniał o swojej poprzedniej partnerce, Julii Wieniawie ! Dlaczego? Zobaczcie! Zobacz także: Blanka Lipińska i Baron razem podczas kwarantanny! Zdecydowali się na takie same... Zobaczcie! Baron wyjawił, co najbardziej urzekło go w Blance Lipińskiej! Odkąd wyszło na jaw, że Baron i Blanka Lipińska spotykają się, para chętnie zamieszcza wspólne zdjęcia i nagrania w mediach społecznościowych. Widać, że są ze sobą bardzo szczęśliwi i połączyło ich prawdziwe uczucie! Teraz w wywiadzie dla "Gali" gitarzysta zespołu Afromental wyjawił, co takiego ma urzekło go w Blance. Na pewno jej charakter i lubię z nią gadać. Ona zawsze ma tyle do powiedzenia, że to jest fascynujące. To jest taki ogień, który sprawia, że chce mi się z nią gadać. Jak dodaje Baron, lubi się wygłupiać z Blanką. To jest kobieta wulkan. Zawsze się coś dzieje. Nie mogę nie wspomnieć o talencie Blani, a jest to talent kulinarny, a ja jestem łasuchem totalnym. To na pewno jeszcze mnie w niej zauroczyło - wyjawił podczas rozmowy live z magazynem "Gala". Muzyk wyjawił również, że praktycznie od początku ich relacji muszą mierzyć się z okresem kwarantanny. Z tego też względu spędzają wiele czasu ze sobą. Jednak mimo wszystko obydwoje starają się dać sobie również przestrzeń na realizowanie swoich pasji. My wpadliśmy w taką sytuację, że nie mieliśmy czasu pójść na randki, zatęsknić za sobą. Tylko się poznaliśmy i bum – pandemia, lockdown. Dobrze, że mieszkamy blisko siebie. Staram się dbać o higienę tej relacji, dawać sobie przestrzeń....