Trzy lata temu o Kasi Sowińskiej było głośno, jednak od jakiegoś czasu słuch po niej zaginął. Co się stało? Czyżby zrezygnowała z showbiznesowej kariery?

Okazuje się, że nie! "Super Express" odnalazł Sowińską w Hollywood. Kasia pracuje dla TV Polonia, gdzie przeprowadza wywiady z amerykańskimi gwiazdami. Korzystając z okazji, gwiazdka próbuje sił za oceanem jako aktorka.

Reklama

Jak donosi tabloid, Kasia zagrała już w amerykańskiej produkcji. Co prawda na srebrnym ekranie jej nie zobaczymy, ale w serialu owszem.

Zagrałam żonę głównego bohatera w serialu telewizyjnym pod tytułem "Ricky and Ravi Are Between Jobs" w reżyserii Matthew Pohlsona - wyznała Kasia.

Trzeba przyznać, że w odróżnieniu od innych polskich gwiazdek próbujących spełnić swój amerykański sen, Sowińska najpierw wzięła się do roboty a dopiero później zaczęła opowiadać o tym gazetom. Niestety do tej pory raczej czytaliśmy długie jak rzeka wynurzenia o ewentualnych sukcesach z których na ogół nic nie wyszło.

Również reżyser tegoż serialu pochwalił naszą rodaczkę.

Zobacz także

- Mocne strony Kasi to: jej talent, inteligencja, poczucie humoru, wspaniała prezencja przed kamerą i uroda. Kasia ma urodę i poczucie humoru jak Rebecca Romijn, elegancję i seksapil niczym Angelina Jolie. Według mnie może liczyć w Hollywood na wiele ról.

Reklama

No cóż, nie możemy się zatem doczekać tych wielkich hollywoodzkich ról. Myślicie, że Kasia da radę?