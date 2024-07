Agnieszka Kaczorowska może mijający rok zaliczyć do udanych. Aktorka i tancerka wyszła z cienia, zostawiając za sobą wizerunek kultowej już Bożenki z Klanu. Udział w Tańcu z Gwiazdami pozwolił jej pokazać się jako profesjonalna i zdeterminowana tancerka, co zaprocentowało wysokim miejscem w show. Przypomnijmy: Kaczorowska miała tańczyć w "TzG" z inną gwiazdą. Wybór był nieprzypadkowy

Teraz jednak Agnieszka doszła, że czas na zmiany. Do tej pory jej interesami zajmowała się agencja OXY Management, ale na Facebooku firmy pojawiło się właśnie specjalne oświadczenie. Wspomniana agencja informuje, że wraz z końcem listopada zakończyła współpracę z Kaczorowską w zakresie opieki nad jej wizerunkiem. Kończy się jednak pozytywnym akcentem - tancerka trafiła na okładkę magazynu "Only You".



Nad wizerunkiem AGNIESZKI KACZOROWSKIEJ pracowaliśmy od 01.01.2014 do 30.11.2014, teraz zostajemy przy części aktorskiej. Co nam się udało przez tych 11-cie miesięcy nie musimy wymieniać, to widać gołym okiem i o tym świadczy wiele pozytywnych słów płynących od Was. I właśnie za to lubimy naszą pracę - czytamy na stronie OXY Management.

Takie zmiany wyjdą jej na dobre? Poniżej ostatnia okładka Kaczorowskiej we współpracy z dotychczasowym managementem.

