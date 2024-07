Do produkcji kosmetyków Greenlad wykorzystuje się wyselekcjonowane komponenty pozyskiwane m.in.: z miąższu owoców, olejków eterycznych oraz naturalnych wosków.

Reklama

W linii Greenland znajdziemy między innymi kosmetyki: Fruit Emotions zawierająca dwa rodzaje olejków esencjonalnych oraz linię Milky, która wykorzystuje dobroczynne działaniu mleka na skórę, a także Fruit Extracts o zapachu zapach jabłka, malin, mango.

Produkty zawierają w 100% naturalny, skoncentrowany miąższ z owoców pozyskiwany nieinwazyjną metodą (nie ze skórek owoców lub kwiatów drzew owocowych), co zapewnia długotrwałe uczucie świeżości i komfortu.

W linii Greenland znajdziemy: balsamy do ciała, żele pod prysznic, olejki do kąpieli, pomadki pielęgnacyjne oraz masła i balsamy do ciała.

Reklama

Ceny od 15-39 zł