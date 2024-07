Otylia Jędrzejczak o ciąży

Otylia Jędrzejczak bardzo szczerze o ciąży! Wyznała, że nie zaliczyła wpadki! Sportsmenka w wywiadzie dla "Super Expressu" przyznała, że bardzo chciała tego dziecka i już nie może się doczekać, kiedy powita je na świecie. Pływaczka przyznała, że wraz z partnerem odbyli poważną rozmowę:

Usiedliśmy we dwoje i zaczęliśmy się zastanawiać, czego w życiu chcemy. To my zdecydowaliśmy się na dziecko, a nie los zdecydował za nas. Oboje uznaliśmy, że jesteśmy gotowi. Mam już swoje lata. Im dłużej odkładałabym decyzję, tym byłoby ciężej.

Zobacz:

Zwiększone libido a ciąża – czy każda kobieta w ciąży ma większą ochotę na seks?

Okazuje się, że Otylia Jędrzejczak podobnie jak Anna Lewandowska bardzo dba o swoją dietę i ćwiczenia. W rozmowie z "Super Expressem" pływaczka przyznała, że pływa od czasu do czasu, aby poprawić sobie humor. Jednak na pewno nie zrezygnuje z pływania:

Zobacz także

Ostatni raz pływałam dwa tygodnie temu. Po prostu, żeby się lepiej poczuć. Znam swój organizm i w wodzie łatwiej mi określić swoje możliwości fizyczne. Zamierzam jeszcze wejść do wody, zanim przyjdzie termin porodu. Oczywiście są to czynności, które nie zagrażają dziecku. Moja była rywalka, Dunka Mette Jacobsen, pływała jeszcze w dziewiątym miesiącu ciąży. A co do innych spraw, to mogę teraz jeść, ile chcę, a mój narzeczony nigdy nie mówi mi, że za dużo. Ale nie stosuję zasady, żeby jeść za dwoje. Jem tyle, ile potrzebuję. Żeby dobrze odżywić siebie i dziecko, ale potem nie mieć zbyt wiele do zrzucenia z wagi.