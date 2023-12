Anna i Jakub są jedną z dwóch par, które znalazły miłość w 10. edycji "Rolnik szuka żony". Jak wiadomo, rolniczka na początku nie dawała jasnych sygnałów, że to właśnie Kuba najbardziej jej się spodobał. Z czego to wynikało? Czy Anna miała jakieś wątpliwości? Jak ich relacja wygląda dziś? Zobaczcie, co zdradzili przed naszą kamerą!

Anna i Jakub pojawili się w naszym studio niedługo po emisji finału "Rolnik szuka żony". W rozmowie z naszą dziennikarką, Natalią Cieślak wyjawili, jak ma się ich relacja. Rolniczka zdradziła także, dlaczego na początku z dystansem podchodziła do Jakuba i nie wykazywała wielkiego optymizmu.

Ja do tego podchodziłam troszkę ,,na chłodno'', ponieważ ja wolę się pozytywnie zaskoczyć, niż negatywnie potem zadziwić. To jest chyba lepsze takie nastawienie. No nie mamy już 20 lat, tak że jak widzowie na początku oczekiwali, że ja powinnam się nie wiem... że mało emocji we mnie było, że niby powiedziałam, że tutaj nic nie poczułam, a nagle Kubę wybrałam. Z tego względu go wybrałam, bo poczułam tą iskrę właśnie, ten potencjał, że coś z tego może być

- powiedziała Anna w rozmowie z naszą reporterką