Krzysztof Gojdź ostro skomentował program wprowadzony i realizowany przez rząd Beaty Szydło "500+". W ramach tego programu - polskie rodziny otrzymują miesięcznie 500 złotych na drugie i kolejne dziecko.

Krzysztof Gojdź w swoim najnowszym poście napisał, co oznacza dla niego program 500+. Lekarz gwiazd twierdzi, że taka pomoc ze strony rządu nie ma większego sensu w przypadku, kiedy pieniądze idą na patologiczne rodziny. Środki te nie są przeznaczane wówczas dla dzieci, a na używki...

Czytam o Programie 500+ i rodzą się moje przemyślenia (dotyczące częstej patologii !!!) Jak pijaki narobią dzieci, dostaną nawet po kilka tysi na miesiąc, przechleją i przepalą kasę i nie myślą żeby iść do roboty bo się nie opłaca. Ojciec dla dziecka nie ma na cukierka bo wóda i papierosy lepiej smakują... Paczka fajek 10 zł X 30 dni = 300 zł. Butelka taniego wina 7 zł X 30 dni = 210 zł. Czyli łącznie wsparcie na jedno dziecko przechlane i przejarane z dymem. Jak ktoś umie robić dzieci to niech się też nauczy na nie zarabiać i ponosić odpowiedzialność. Najłatwiej jest brać od nas z podatków i pić wino czy wódę w barze zamiast ruszyć zapijaczoną dupę do roboty. I niech nikt nie mówi że jest bezrobocie. Bo co jak co ale teraz latem można dorobić w polu, tylko nie ma chętnych do pracy.