Agata Młynarska krytycznie ocenia wprowadzony przez Prawo i Sprawiedliwość program 500+, który zakłada, że rodzina dostanie 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. Dziennikarka nie stroni od polityki. Ostatnio, jako jedna z nielicznych gwiazd Telewizji Publicznej, zabrała głos w kontrowersyjnej sprawie zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Tym razem odniosła się do sztandarowego projektu PiS i rządu Beaty Szydło.

Prowadząca "Świat się kręci" opisała sytuację, której była świadkiem podczas wizyty u znajomych.

Tutaj następuje ocena sytuacji jakiej świadkiem była dziennikarka. Agata Młynarska nie ukrywa, że jako najstarsze dziecko w swojej rodzinie doskonale rozumie zachowanie 15-letniego syna swoich znajomych. Gwiazda nie przebiera w słowach oceniając wprowadzone kryteria ustawy 500+.

Jak ja go rozumiem, jak bardzo poczułam to, co on - jako pierwsze, najstarsze dziecko. Przypuszczam, że nikt uchwalając ustawę o 500 plus o tym nie pomyślał. Ale wierzcie mi, poza oczywistymi niesprawiedliwościami, absurdami i nikczemnościami, które zapewne pojawią się przy okazji wydawania tych pieniędzy, warto pomyśleć, czym zaowocuje wkurzenie pierworodnych! Oj… będzie się działo!