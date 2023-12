22 grudnia show-biznesem wstrząsnęła wiadomość o nagłej śmierci Krzysztofa Respondka. Opłakują go nie tylko krewni i fani, ale też szerokie grono kolegów i koleżanek z branży. Media społecznościowe zalała lawina bolesnych wpisów i kondolencji.

Śmierć znanej osobowości za każdym razem budzi ogromne emocje i pogrąża w żałobie nie tylko jej najbliższych, ale i ogromne grono sympatyków. Nie inaczej jest i w tym przypadku. 22 grudnia dowiedzieliśmy się, że nie żyje Krzysztof Respondek! Aktor i satyryk znany m.in. z "Barw szczęścia" czy kabaretu Rak miał odejść z powodu zawału serca.

Tymczasem w sieci pojawia się coraz więcej pełnych żalu wpisów gwiazd, które znały Krzysztofa Respondka, a nawet miały okazję z nim współpracować. Kilka słów od siebie postanowił zostawić m.in. Piotr Gąsowski, pisząc:

Aktora pożegnała także Agata Młynarska. Ta zamieściła czarno-białe zdjęcia Respondka, a pod nim napisała:

Bolesny wpis pojawił się również na profilu Roberta Motyki. Wspomniał w nim jedną z ostatnich rozmów, którą udało im się odbyć całkiem niedawno.