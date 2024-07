1 z 8

Nie da się ukryć, że przez ostatnie miesiące Osi Ugonoh idzie jak burza. Niedawno została twarzą znanej marki bieliźnianej i promuje kampanię namawiającą kobiety do noszenia idealnie dobranych biustonoszy.

Teraz modelka wystąpiła w sesji dla marki biżuteryjnej - Apart. Do tej pory reklamowała ją Anja Rubik, ale spokojnie w tej kwestii nic się nie zmieniło. Firma zaprasza uczestniczki programu Top Model do jednorazowych sesji. Do magazynu Apart Fashion&Style pozowały już także Olga Kaczyńska, Marcela Leszczak czy Aleksandra Kuligowska.

A jak podoba Wam się Osi?

