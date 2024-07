1 z 9

Już 19 grudnia do sklepów trafi zwycięska okładka Osi Ugonoh. Modelka zapozowała dla "Glamour", a magazyn po raz pierwszy w historii poprosił czytelników o wybranie zdjęcia, które powinno promować styczniowy numer. Zanim jednak dowiemy się, która okładka ostatecznie wygrała, w sieci swoją premierę ma nowe wydanie "HIro".

Do projektu zaproszona została Osi, która pozuje z agresywnym wyrazem twarzy obwiązana czarną taśmą z napisem "Bóg, honor, ojczyzna". Zdjęcie główne jest bardzo kontrowersyjne zważając na karnację modelki. Cała sesja Lukasa Dziewica daleko odbiega os standardów "Top Model" i ciężko przejść obok niej obojętnie.

Chociaż wciąż czekamy na premierę "Glamour", już teraz można śmiało stwierdzić, że w przeciwieństwie do Zuzy Kołodziejczyk, ciężko zarzucić Osi brak plastyczności.

Może tym razem Marcin Tyszka skusi się na jakieś słowa pochwały?