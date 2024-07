Już za kilka godzin rozpocznie się wielka gala rozdania Oscarów. Prestiżowe nagrody zostaną wręczone już po raz 86., aż w 24 kategoriach. Najwięcej emocji budzi nie tylko, kto zdobędzie statuetkę, ale także kto w jakiej kreacji pojawi się na czerwonym dywanie. W tamtym roku gwiazdy zadały szyku, więc poprzeczka jest podniesiona bardzo wysoko.

Rozdanie nagród to wielkie wydarzenie na całym świecie. Bukmacherzy od tygodni obstawiają kto może zdobyć statuetkę. W tym roku większość stawia na film "Zniewolony", ale to "Grawitacja" i "American Hustle" mają najwięcej nominacji - aż po 10. Największa szansę na wygraną, jeśli chodzi o aktorów ma Matthew McConaughey. Cate Blanchett to według nich pewnik w kategorii "Najlepsza aktorka pierwszoplanowa". Jednak jak zawsze nigdy nic pewnego, Oscary to impreza gdzie może wydarzyć się wiele niespodzianek.

Oscary to także uczta muzyczna. W tym roku galę uświetnia występy takich artystów jak U2 czy Pharrella Williamsa, który wykona swój wielki przebój "Happy". W ostatnim momencie do wykonawców "dorzucona" została Pink.

Uroczystość poprowadzi Ellen DeGeneres, prowadząca własny talk-show w jednej z amerykańskich telewizji. Możemy być więc pewni, że rozdanie nagród zostanie poprowadzone w sposób lekki i żartobliwy.

