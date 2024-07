Zapewne nie tak wyobrażał sobie książę Karol wizytę na 134. Sandringham Flower Show – dorocznym festynie kwiatowym w Norfolk we wschodniej Anglii. Książę Walii z księżną Kornwalii Kamilą u boku mieli bliskie spotkanie z... orłem Zefirem. Maskotką Korpusu Lotniczego wojsk lądowych Wielkiej Brytanii.



Orzeł zaatakował księcia Karola



Wszystko skończyło się niegroźnie, ale konsekwencje niespodziewanej reakcji orła mogły być poważne. W pewnym momencie Zefir poderwał się do lotu i przeleciał tuż przed księciem. Reakcja Karola zarejestrowana przez fotografów szybko podbiła Internet. Całą sytuację zbagatelizował rzecznik siedziby księcia Walii, który skomentował ją z humorem:



Zefir podleciał na chwilę, powiedział „cześć” i poleciał dalej.

Memy z księciem Karolem



Jednak na tym komentarzu historia się nie kończy. Mina księcia Karola stała się łakomym kąskiem dla twórców internetowych memów. Powstał też specjalny hashtag na Twitterze: #princecharlesbeingattackedbythings (książękarolatakowanyprzezróżnerzeczy). Momentalnie ruszyły do działania Photoshopy co zaowocowało kilkoma naprawdę udanymi memami z m.in. Miley Cyrus, Boratem i Obcym - Ósmym pasażerem Nostromo w roli głównej. Zebraliśmy je dla Was poniżej.