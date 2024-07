Weekendy na festiwalu Orange Kino Letnie upłyną w szampańskich nastrojach – w repertuarze zagoszczą najlepsze światowe komedie w cyklu „Komediowe piątki“, gwiazdy światowego kina zabłysną w sobotnim cyklu „Oscary!“ , a w „Kobiece niedziele“ zobaczymy pełen wachlarz filmowych emocji.

Siedemnaście milionów roześmianych widzów to najlepsza rekomendacja dla filmu „Za jakie grzechy, dobry Boże” - największego francuskiego hitu od czasów „Nietykalnych“. Wyśmienite kino zemsty, czyli argentyńskie „Dzikie historie“ poleca Pedro Almodovar. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale baliście się zapytać znajdziecie w przebojowej, australijskiej komedii „To właśnie seks“. Co spodobało się Woody’emu Allenowi w scenariuszu „Casanovy po przejściach”, że sam postanowił zagrać jedną z głównych ról? O tym, że nigdy nie jest za późno, żeby zacząć wszystko od nowa opowie szwedzki „Stulatek który wyskoczył przez okno i zniknął”.

W soboty filmowe creme de la creme w cyklu „Oscary!” Prawdziwa filmowa uczta: nagrodzony aż czterema statuetkami „Birdman” ze zjawiskową rolą Michaela Keatona, wybitny „Grand Budapest Hotel” z Ralphem Fiennesem, Edwardem Nortonem i Adrienem Brodym. Ponadto rozpędzony jak rollercoaster „Big short” z Ryanem Goslingiem i Christainem Balem w rolach rekinów nowojorskiej finansjery. Do głębi poruszą Was także: obsypana lawiną nagród „Miłość“ oraz „Selma“ - historia o sile wiary Martina Luthera Kinga.

Festiwalowy tydzień zamkną nastrojowe „Kobiece niedziele”, które oczarują nie tylko płeć piękną. Francuskie „3 serca“ czyli Charlotte Gainsburg i Chiara Mastroianni jako siostry zakochane w tym samym mężczyźnie oraz „Moja miłość” i Vincent Cassel w roli kochanka marzeń. Zobaczycie także „Twarz Anioła“ - historię pięknej morderczyni i komedię romantyczną o niebezpieczncyh związkach „Sypiając z innymi“. Rozpieszczać widzów będzie również Woody Allen i jego „Nieracjonalny mężczyzna”, w którym Joaquin Phoenix i Emma Stone, spierając się o sens życia ulegną wzajemnej fascynacji.

Najlepsze filmy na festiwalu Orange Kino Letnie Sopot-Zakopane!

