Opalanie powinno być przyjemnością, dlatego ważne jest, żeby tak długo oczekiwane w tym roku spotkanie ze słońcem, obyło się bez przykrych konsekwencji. Aby Wam to ułatwić mamy dla Was KONKURS, w którym możecie wygrać kosmetyki do opalania marki Ziaja. Zasady konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdziesz pod artykułem.

Opalając się zawsze musisz pamiętać o jednej rzeczy: o bezpieczeństwie. Bezwzględnie musisz chronić skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV. Z pomocą przybywa Ziaja z produktami do pielęgnacji słonecznej.

Jak je stosować? Poznaj kilka zasad bezpiecznego opalania.

Jak szybko się opalić?

Opalenizna pojawi się szybciej, jeśli przed wyjściem na słońce sięgniesz po preparaty z serii masło kakaowe (olejek w spray’u lub emulsja do ciała z 5% oleum cacao), które lekko natłuszczają i nawilżają skórę, zapobiegając wysuszaniu, jednocześnie przyspieszając proces opalania oraz doskonale poprawiając koloryt skóry w kontakcie z UV. Dzięki temu opalisz się szybciej i skuteczniej.

Pamiętaj jednak o stosowaniu odpowiedniego preparatu ochronnego w czasie przebywania na słońcu!

Jak wybrać filtr?

SPF – współczynnik ochrony przeciwsłonecznej – powinien być dobrany do fototypu skóry według zasady: im bardziej skóra jest wrażliwa, skłonna do poparzeń i reakcji fotoalergicznych, tym filtr powinien być wyższy. W pierwszych dniach opalania używaj preparatów z faktorami bardzo wysokimi, a dopiero kiedy skóra przyzwyczai się do działania promieni słonecznych, stosuj faktory średnie i niskie.

My stawiamy m.in. na lekkie i wodoodporne mleczka w spray’u, które zawierają fotostabilne filtry UVA i UVB oraz substancje o działaniu nawilżająco-regenerującym – naturalny mleczan sodu i D-panthenol.

Boisz się, że opalanie przyśpiesza starzenie? Na to też mamy sposób – antyoksydacyjny krem z witaminą C nie tylko zapewnia bardzo wysoką ochronę podczas ekspozycji na słońce, ale także neutralizuje wolne rodniki odpowiedzialne za fotostarzenie.

Jak załagodzić skórę spaloną słońcem?

Skóra po kąpieli słonecznej może być podrażniona, szczególnie, jeśli nie została odpowiednio zabezpieczona. Ukojenie przyniesie żel łagodzący po opalaniu. Zawarty w nim D-panthenol oraz alantoina, kompleks wapniowy i witamina A działają łagodząco i ochronnie na naskórek, jednocześnie przyspieszają naturalne procesy regeneracyjne skóry.

KONKURS

Opalanie się będzie banalnie proste i przede wszystkim bezpieczne z kosmetykami do pielęgnacji słonecznej od marki Ziaja.

Mamy dla Was 15 zestawów, w których znajdziesz:

- masło kakaowe, spray przyspieszający opalanie (100 ml)

- sopot sun, mleczko w spray’u nawilżające SPF 30 (170 ml)

- sopot sun, mleczko w spray’u nawilżające SPF 50+ (170 ml)

- sopot sun, emulsja do opalania wodoodporna SPF 15 (150 ml)

- sopot sun, antyoksydacyjny krem z witaminą C SPF 50+ (50 ml)

- sopot sun, preparat na usta i znamiona SPF 30 (15 ml)

- sopot sun, żel łagodzący po opalaniu z 3% D-panthenolu (200 ml)

Wyniki

Ze wszystkim odpowiedzi konkursowych wybraliśmy te, które najbardziej nas zainteresowały i postanowiliśmy nagrodzić ich autorów zestawami kosmetyków do opalania od marki Ziaja. Otrzymują je:

Katarzyna K., Olkusz

Kinga Cz., Kraków

Anna K.-K., Żernica

Krystyna O.-D., Żabów

Aleksandra G., Kępno

Alicja M., Częstochowa

Sylwia M.-W., Lublin

Adriana A., Bydgoszcz

Paulina Ch., Bygdoszcz

Magdalena K., Chrzanów

Krystyna J., Izbica

Katarzyna B., Kolbuszowa

Justyna M., Warszawa

Natalia P., Rzezawa

Agnieszka Sz., Kańczuga

Gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych, które już niedługo pojawią się na Party.pl.