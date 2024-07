Dwa dni przed premierą trzeciej płyty One Direction "Midnight Memories" odbyła się dość oryginalna akcja promocyjna nowego wydawnictwa. Na stronie boysbandu odbywał się "1D Day", podczas którego fanki chłopaków z całego świata przez 7 godzin mogły wirtualnie łączyć ze swoimi idolami. Zobacz: Psychofanki One Direction masowo popełniły samobójstwo

Streaming miał w sobie mnóstwo atrakcji. Jedną z nich była niespodzianka przygotowana przez polskie fanki zespołu. Dziewczyny wpadły na pomysł, aby Mariusz Pudzianowski pobił rekord Guinessa w przeciąganiu brytyjskiego piętrowego autobusu wypełnionego Directionters.

Siłacz z autobusem miał do pokonania dystans 30 metrów. Takie wyzwanie było dla niego dziecinnie proste, gdyż udało się to zrobić w 32 sekundy. Przystojniacy z One Direction obstawiali, że nie zrobi tego w krótszym czasie niż minuta.

Czyżby ten gest w niedalekiej przyszłości został dostrzeżony przez zespół, który być może po nowym roku przyleci do Polski? Polskie Directionters z pewnością byłby wniebowzięte. Zobacz: Ciacha z One Direction surfują w Sydney. Fanki wpadły w histerię

Zobaczcie wideo z bicia rekordu:

Ciacha z One Direction lansują się w Londynie: