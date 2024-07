Olivier Janiak pod koniec stycznia pojawił się w Paryżu, by nakręcić tam reportaż do swojego programu "Co za tydzień". Dziennikarz chciał na własne oczy przekonać, się wygląda stolica Francji po tragicznych wydarzeniach, które wydarzyły się tam w zeszłym roku.

Taki rodzaj marazmu i braku radości widać w Paryżu. Na każdym kroku mnóstwo policji i wojska. Drugi dzień zaraz po przebudzeniu otwieram okno i widzę dym. Okazuje się, że w hotelu naprzeciwko po drugiej stronie ulicy pali się dach. Wszystko zastawione strażą pożarną, zablokowane ulice, a my nie wiedzieliśmy co się dzieje.

Kiedy i w jaki sposób Olivier Janiak po raz pierwszy odwiedził Paryż? Kto mu wtedy towarzyszył? Posłuchajcie!

