Olga Kaczyńska i Góral spotykają się ze sobą do kilku miesięcy. Już na samym początku na ich profilach na Facebooku czy Instagramie pojawiała się cała masa zdjęć ze wspólnych wypadów, wakacji czy imprez. Nie spodobało się to aprobatą jurorów Top Model. Przypomnijmy: Rubik i Tyszka gorzko oceniają Olgę i Górala. Marcin: To jest żenujące. Nich się wezmą za pracę

Niedawno Olga i Mateusz pojawili się w studiu Dzień Dobry TVN, gdzie opowiadali o swojej miłość. Kinga Rusin wypytywała o to, dlaczego tak chętnie chwalą się nią w mediach społecznościowych, wypomniała im również zdjęcia z sesji łóżkowej. Kaczyńska natychmiast się wytłumaczyła:

Rusin: Zawojowaliście internet, przyznając się natychmiast publicznie do tego, że jesteście razem. Mateusz się zasępił... No tak było! Później jakieś sceny łóżkowe... Po co wam to? Tak się kochacie, że postanowiliście się dzielić tym całym światem?

Olga: Jeśli komuś to przeszkadza na portalu, że ktoś inny jest szczęśliwy, to mi przykro, nikt nie musi być w moich znajomych. My się kochamy, my nie robimy tego na pokaz, ale nie chcemy tego chować, po prostu.