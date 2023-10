Maffashion rozstała się z Sebastianem Fabijańskim po dwóch latach związku. Aktualnie układają swoje życie na nowo, łączy ich jednak synek. Kwestie związane z rodzicielstwem wciąż budzą zainteresowanie internautów, a influencerka zasypywana jest wścibskimi pytaniami na temat alimentów i innych kwestii związanych z wychowywaniem dziecka. Maffashion nie wytrzymała i przyznała:

To jednak nie wszystko.

Kwestie alimentów budzą duże kontrowersje nie tylko w show-biznesie. W mediach głośno jest m.in. o medialnej walce Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy, w kwestiach regulowania alimentów na synka przez sąd. Okazuje się, że nie tylko oni są na świeczniki, a z niekończącymi się pytaniami w tej kwestii zasypywana jest również Maffashion, która ponad rok temu rozstała się z Sebastianem Fabijańskim:

Zobacz także: Joanna Opozda gorzko o relacji Antoniego Królikowskiego z synem: "Nawet raz nie zadzwonił"

Maffashion postanowiła przypomnieć internautom, co oznaczają alimenty i na co przeznaczane są płacone na ich poczet pieniądze, których wysokość nie jest wymysłem jednego z rodziców, a są ustalane przez sąd:

Zanim przejdę do najważniejszego. Chciałabym zaznaczyć, że alimenty to nie jest coś, co ustala kobieta, a coś, o czym decyduje i co ustala sąd. Chyba że byli partnerzy umawiają się między sobą w tym temacie. Alimenty na dziecko są alimentami na dziecko! Dalej. Alimenty nie są kwestią naciągania, a obowiązkiem związanym z byciem rodzicem i konkretną sytuacją. Nie chcę też długo rozwodzić się nad tak oczywistymi kwestiami, jak to, że to kobieta rodzi, to kobiety ciało "poświęca się" do stworzenia nowego człowieka, to ciało bezpowrotnie się zmienia, niekiedy traci na zdrowiu, traci czasem na powszechnie określanej atrakcyjności, itd. Zmieniają się także możliwości kobiety po porodzie. Możliwości związane z życiem zawodowym.