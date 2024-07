Olga Bołądź przyszła na galę rozdania Orłów 2016 w bardzo oryginalnej stylizacji. Aktorka założyła obcisłą fioletową sukienkę ze srebrnymi aplikacjami. Do tego dobrała prostą czarną kopertówkę oraz dość toporne czarne szpilki z klamrami. Taka stylizacja należy do bardzo "niebezpiecznych", ponieważ tylko panie o idealnej sylwetce mogą tak się ubrać. Olga Bołądź ma cudownie wyrzeźbione ciało (zawdzięcza to między innymi pracy na planie "Służb Specjalnych"), dlatego też mogła pozwolić sobie na taką kreację. Aktorka nie poprzestała jedynie na oryginalnej sukience - poszła o krok dalej i wybrała równie ciekawą fryzurę - dwa fikuśne koczki. Do tego mocny bordowy odcień na ustach...

Reklama

Jak wam się podoba Olga Bołądź w takiej mocnej stylizacji? Oryginalnie?

Olga Bołądź w oryginalnej kreacji na rozdaniu Orłów 2016.

Zobacz także

EastNews

Bołądź postawiła na mocny bordowy odcień szminki.

EastNews

Olga Bołądź ma idealną sylwetkę, dlatego może pozwolić sobie na kreacje mocno podkreślające figurę.

EastNews

Reklama

Tak Olga Bołądź prezentowała się na rozdaniu Orłów rok temu.