Aleksander Sikora to jeden z najbardziej lubianych polskich prezenterów - widzowie uwielbiają jego charyzmę, ale również szczerość i niewątpliwy urok osobisty. Dziennikarz rzadko mówi o swoim życiu prywatnym - nic zatem dziwnego, że jego rezerwa rodzi przeróżne domysły. Niektórzy fani dopatrywali się na przykład jego bliższej relacji z Małgorzatą Tomaszewską. Wiadomo jednak, że prezenterów łączy serdeczna przyjaźń. Czy najnowszy wpis Sikory, w którym zwrócił się do innej gwiazdy Polsatu, wywoła kolejną falę domysłów? Tylko zobaczcie, co napisał.

Aleksander Sikora zwrócił się do Karoliny Gilon

Aleksander Sikora rzadko mówi o swoim życiu prywatnym - każda okazja, gdy prezenter pozwala sobie choć na odrobinę "prywaty", jest dla fanów na wagę złota. Tym razem niespełna 35-letni dziennikarz uchylił rąbka tajemnicy nt. swoich preferencji i wprost przyznał, że jest wielkim fanem "Love Island". Na InstaStories udostępnił pytanie nt. show, a jego odpowiedź może zaskoczyć wielu:

Zazwyczaj tęsknię tylko za ludźmi. Jak Karolina Gilon wróci na wyspę po macierzyńskim to od razu włączę - napisał Sikora.

Wpis zdecydowała się udostępnić na swoim profilu również Karolina Gilon - prowadząca show, która obecnie skupia się na realizowaniu się w roli mamy. Myślicie, że tak miłe słowa zmotywują ją do powrotu? Co ciekawe, niektórzy fani dopatrywali się zaskakującego podobieństwa Aleksandra Sikory do zwycięzcy 7. edycji "Love Island". Prezenter jednak zdementował te plotki.

Transfer Aleksandra Sikory z TVP do Polsatu

Aleksander Sikora, była twarz „Pytania na Śniadanie”, w ubiegłym roku niespodziewanie zagościł na ekranach Polsatu. Po zmianie ekipy "Pytania na śniadanie" prezenter nie próżnował zbyt długo i otrzymał angaż w konkurencyjnej stacji. Karierę w Polsacie rozpoczął z przytupem, bo poprowadził konkurs Mister Supranational 2024 oraz finał Miss Polski 2024. Widzowie mogli oglądać Aleksandra też w jesiennej odsłonie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Na tym jednak nie koniec: wisienką na torcie dla Sikory był ubiegłoroczny Sylwester, czyli "Sylwestrowa Moc Przebojów" emitowana na żywo, gdzie prezenter dołączył do grona prowadzących. Teraz przed Olkiem Sikorą kolejne zawodowe wyzwania. Ostatnio pojawiły się plotki nt. tego, że Sikora miałby poprowadzić "Halo tu Polsat" - póki co te doniesienia zostały jednak zdementowane.

Kiedy nowa edycja "Love Island"?

Program "Love Island" od lat cieszył się ogromną popularnością, oferując nie tylko doskonałą rozrywkę, ale i realną szansę na miłość. Program poświęcony młodym ludziom poszukującym bliskich relacji stał się dla wielu bramą do świata show-biznesu. Do tej pory zrealizowano dziewięć edycji, które zgromadziły tysiące fanów. Wielu z nich ciekawi teraz, jak wpłynie na przyszłość randkowego show jego chwilowy brak w ramówce Polsatu.

Przerwa w emisji "Love Island" spowodowana jest oczywiście faktem, że prowadząca show, Karolina Gilon, została mamą. Prezenterka jasno dała znać, że nie wyobraża sobie, by ktoś mógł zastąpić ją w tej roli - podobnie, jak na miejscu ciężarnej Klaudii El Dursi widzowie "Hotelu Paradise" zobaczą Edytę Zając:

Tak widziałam wywiad Dody na temat Love Island i prowadzenia. Cóż mogę powiedzieć? To nie prawda, że Królowa jest tylko jedna, bo królowych może być miliony tylko po prostu maja swoje podwórka. Na podwórku ''Love Island'' Królowa jest tylko jedna! A poza tym czemu ktoś ma mnie zastępować? Skąd te pytania?! Czy ktoś uważa, że ja nie dam rady, jak będzie trzeba? - mówiła Karolina Gilon jeszcze w ciąży.

Czekacie na wieści ws. kolejnej odsłony "Love Island"?

