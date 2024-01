Zwolnienia w "Pytaniu na śniadaniu" ruszyły pełną parą. Dopiero co okazało się, że z programem pożegnają się Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, a teraz pojawiły się informacje o zakończeniu współpracy z kolejną prezenterką. Zmiany nie oszczędziły najwidoczniej również Małgorzaty Tomaszewskiej, która jest obecnie w zaawansowanej ciąży...

Reklama

Małgorzata Tomaszewska żegna się z "Pytaniem na śniadanie"?

Ostatnie tygodnie są naprawdę gorące nie tylko w kontekście TVP Info, ale również innych programów Telewizji Polskiej. Jak się niedawno okazało, nowa szefowa "Pytania na śniadanie" podjęła radykalne kroki dotyczące prowadzących poranne show - zwolniono z niego niemal wszystkich dotychczasowych prowadzących! Dopiero co okazało się, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski żegnają się z "Pytaniem na śniadanie", a teraz te zmiany mają dotknąć też ciężarną Małgorzatę Tomaszewską!

Jak podaje "Fakt", powołując się na swoje źródło, produkcja porannego show miała poinformować Małgorzatę Tomaszewską o zakończeniu z nią współpracy zaledwie trzy tygodnie przed jej porodem.

Podziękowano jej i to trzy tygodnie przed porodem. Jest to okropne i nieprzyzwoite - komentuje informator ''Faktu''.

Fot. Pawel Wodzynski/East News,

Zobacz także: Produkcja "Pytania" nie przejęła się odejściem Cichopek i Kurzajewskiego? Wrzucili do sieci wymowne zdjęcie

Póki co, produkcja "Pytania na śniadanie" nie potwierdziła oficjalnie tych doniesień, do sprawy nie odniosła się też sama Małgorzata Tomaszewska, która skupia się teraz na przygotowaniach do porodu. Nie wiadomo również, czy prezenterka pojawi się jeszcze "The Voice Of Poland" i "The Voice Senior", z którymi rozstała się jakiś czas temu właśnie z powodów związanych z powiększeniem rodziny.

Zobacz także

Niedawno Małgorzata Tomaszewska wydała oświadczenie, w którym odniosła się do plotek o jej rozstaniu ze śniadaniówką i poprosiła o uszanowanie jej prywatności.

Uprzejmie proszę o uszanowanie mojego stanu. Jestem w 8. miesiącu ciąży - napisała na Instagramie Małgorzata Tomaszewska.

Trzeba przyznać, że Małgorzata Tomaszewska w "Pytaniu na śniadanie" cieszyła się dużą sympatią widzów, a fani uwielbiali duet, którzy tworzyła wraz z Aleksandrem Sikorą - komentarze pod zdjęciami prowadzących mówiły same za siebie.

Jaka przyszłość czeka "Pytanie na śniadanie" po tak ogromnych zmianach? Niedawno widzowie poznali nowe pary prowadzących show, Klaudię Carlos i Roberta El Gendy, a także Roberta Stockingera i Joannę Górską. Jak oceniacie zmiany w śniadaniówce TVP2?

Reklama

Zobacz także: Najpierw Górska i Stockinger, a teraz oni. Znamy kolejną, nową parę prowadzących "Pytanie na śniadanie"

Instagram @pytanienasniadanie