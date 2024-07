Podczas minionego długiego weekendu policja zatrzymała blisko 3 tysiące pijanych kierowców. Wśród nich znalazł się również Rafał Olbrychski, syn słynnego aktora Daniela Olbrychskiego.

Jak donosi "Super Express" aktor został zatrzymany przez policję w drodze na lotnisko. Olbrychski miał zamiar pozwiedzać Europę Zachodnią, jednak po rutynowej kontroli okazało się, że ma 0,5 promila alkoholu we krwi. Jak można się domyśleć ani on ani jego ukochana, która mu towarzyszyła na wakacje nie pojechali. Ponoć Rafał próbował się tłumaczyć jednak policjanci byli nieugięci. Zabrali go na komisariat w celu przesłuchania.

Aktor może stracić prawo jazdy nawet na dwa lata. Jednak nieskazitelną opinię będzie mu dużo trudniej odzyskać.

