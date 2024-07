Aleksandra Kwaśniewska sporo podróżuje. Kiedyś nawet może zrobi z tego biznes, na razie jednak wrzuca sporo zdjęć na swój podróżniczy Instagram Lets.go.everywhere. I jak do tej pory publikowała tam ciekawe zdjęcia widoczków, sytuacji, ludzi, witryn sklepowych z prawie całego świata (wszystko utrzymane w czarno-bieli), to tym razem pokusiła się wrzucić zdjęcie samej siebie w kasku z Tajlandii.

Aleksandra Kwaśniewska kocha podróże. Jak mało kto potrafi zaplanować tanie i niezapomniane wakacje nawet na drugim końcu świata. Dlatego być może zwiąże z tym przyszłość, jeszcze niedawno powiedziała w "Party".

Jeśli kiedyś udałoby się ten plan zrealizować, nie byłyby to wakacje "all inclusive", a wyjazdy do jeszcze nie do końca odkrytych zakątków świata, które sama zwiedziłam i mogę polecić - zdradziła w najnowszym "Party" Kwaśniewska.