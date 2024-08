Aleksandra Grysz opublikowała wyjątkowe zdjęcie ze szpitala. Gwiazda "Pytania na śniadanie" kilka dni temu po raz pierwszy została mamą, ale dopiero teraz ogłosiła radosną nowinę. Aleksandra Grysz kilka dni po porodzie pochwaliła się swoim szczęściem i pokazała piękny kadr z dzieckiem i swoim partnerem.

Kilka miesięcy temu Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki z "Pytania na śniadanie" ogłosili, że spodziewają się dziecka. Od tamtej chwili gwiazda TVP z dumą prezentowała rosnący brzuszek, a jakiś czas temu zdradziła płeć maleństwa i okazało się wówczas, że razem ze swoim partnerem będą mieli syna. Dziś rano w programie "Pytanie na śniadanie" przekazano radosną informację i wyszło na jaw, że Aleksandra Grysz urodziła. Teraz szczęśliwa mama opublikowała pierwsze zdjęcie ze swoim synkiem!

W swoim wpisie na Instagramie Aleksandra Grysz podziękowała lekarzom ze szpitala w którym rodziła. Nie zabrakło również podziękowań dla internautów, którzy przez całą ciążę wspierali gwiazdę "Pytania na śniadanie".