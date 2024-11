Roksana Węgiel i Kevin Mglej postanowili odpocząć od codziennych obowiązków i wybrać się na wspólne wakacje. W social mediach pojawiły się najnowsze kadry, na których widać, że Kevin jest bardzo dumny ze swojej młodziutkiej żony.

Pełen radości Kevin Mglej pokazał nowe zdjęcie Roksany Węgiel

Kevin Mglej i Roksana Węgiel odpoczywają na wakacjach na Mauritiusie. Na social mediach zarówno Kevina jak i Roxie pojawiła się seria zdjęć i gorące kadry ze słonecznych wakacji. Dziś małżeństwo postanowiło pokazać, jak bardzo jest ze sobą szczęśliwe, publikując fotografię, na której widać ich pocałunek. W tle widać również palmy i lazurową wodę. Jednak z całej serii zdjęć to jedno zwraca największą uwagę. Mglej postanowił dodać zdjęcie Roksany w samym bikini, na którym widać, że 19-latka jest w wersji sauté i wygląda nieziemsko, co zauważył sam Kevin, podpisując zdjęcie:

Najpiękniejsza żona.

Oprócz naturalnego pięknego wyglądu Roksany Węgiel widzimy jej nienaganną figurę. Trzeba przyznać, że ostatnimi czasy sam Kevin przeszedł spektakularną metamorfozę i zaczął trenować, w czym utwierdza nas kolejne zdjęcie dodane przez męża Roxie.

Pierwsze 10 km w życiu za mną. Powoli do celu, czyli 21 km w lutym - półmaraton w Barcelonie - wyznał Kevin.

Wakacje nie przeszkadzają Kevinowi w realizowaniu swojego celu. Intensywne treningi podejmuje nawet podczas urlopu. Mglej przyznał się, iż w 2022 roku ważył 130 kg, natomiast aktualnie waga pokazuje 93 kg, podsumowując, że to dopiero początek.

Związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Roksana Węgiel i Kevin Mglej poznali się w trakcie współpracy nad muzyką i od tego momentu rozwijali swoją relację, która szybko przerodziła się w poważny związek. Pączątkowo nie było łatwo, gdyż fani piosenkarki uważali, że różnica wieku między Roxie, a Kevinem jest za duża, a sama piosenkarka jest za młoda na poważne związki. Jednak to nie przeszkodziło zakochanym. Para zaręczyła się w kwietniu 2024 roku, a ich ślub odbył się we wrześniu tego samego roku w malowniczej miejscowości Dydnia, na Podkarpaciu. Uroczystość miała miejsce w zabytkowym kościele, którego dekoracje podkreślały romantyczny charakter ceremonii, a całość miała kameralny, rodzinny charakter. Po ceremonii państwo młodzi podzielili się zdjęciami na Instagramie, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych​

Kevin Mglej, starszy od Roksany o 10 lat, jest nie tylko muzykiem, ale również ma syna z poprzedniego związku z aktorką Malwiną Dubowsk. Po ślubie Roksana i Kevin kontynuują współpracę muzyczną, co pokazuje, że ich relacja łączy zarówno życie osobiste, jak i zawodowe.

Instagram Kevin Mglej

