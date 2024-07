1 z 4

Ola Ciupa, Antek Smykiewicz i Ewa Lubert pojawili się w Fundacji Spełnionych Marzeń, gdzie czytali bajki podopiecznym. Modelka pojawiła się w słowiańskim stroju - mini spódniczce z motywem ludowym, białej koszuli z czarnym szerokim pasem i wiankiem we włosach, co zachwyciło dzieciaki. Ewa Lubert i Antek Smykiewicz bardzo wczuli się w swoje role, co widać po zdjęciach. Nie brakowało dobrej zabawy, a świetne humory dopisywały wszystkim. Zobaczcie zdjęcia!

Zobacz: Piękna Ola Ciupa wspiera WOŚP. Jest najseksowniejszą wolontariuszką!