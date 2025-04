Antek Smykiewicz został zaproszony do programu "Mówię Wam" w związku z promocją swojego nowego singla. Nagle jeden z widzów zapytał go o Agnieszkę Kaczorowską. Odpowiedź zaskoczy!

Antek Smykiewicz wbija szpilę Kaczorowskiej w "Mówię Wam"

Jakiś czas temu Antek Smykiewicz nawiązał do swojej współpracy z Agnieszką Kaczorowską. Antek Smykiewicz zdecydował się na publiczne skomentowanie zachowania Agnieszki Kaczorowskiej w trakcie programu "Taniec z Gwiazdami". W swojej wypowiedzi określił ją mianem „podłej i nietaktownej osoby”, która „udaje przed kamerą kogoś zupełnie innego”. Artysta nie szczędził ostrych słów, jasno wyrażając swoją negatywną opinię na temat znanej aktorki i tancerki.

Gdy wszyscy myśleli, że to już koniec, Antek Smykiewicz pojawił się w programie Mateusza Hładkiego. Miało to związek z promocją jego singla "Na luz". W programie "Mówię Wam" do głosu są dopuszczani również widzowie, którzy gromadzą się na rogu Hożej i Marszałkowskiej w Warszawie. Jeden z obserwatorów zapytał, co dokładnie przeszkadzało Antkowi w Agnieszce Kaczorowskiej. Ten odpowiedział wymownie:

To co miałem do powiedzenia, powiedziałem. Wspominam dokładnie takie rzeczy, jak powiedziałem(...) Są rzeczy, które dzieją się za kamerą. Uważajcie kto zostaje waszym idolem! - powiedział Antek.

Antek Smykiewicz o współpracy z Kaczorowską

W rozmowie z Plotkiem Antek Smykiewicz wyjawił, że Agnieszka Kaczorowska zupełnie nie była zaangażowana w treningi do "Tańca z Gwiazdami". Notorycznie spóźniała się na salę treningową i nie chciała utrzymywać żadnego kontaktu z Antkiem.

Prawie ze mną nie rozmawiała, a gdy zapytałem, czemu tak się zachowuje, potrafiła wypalić do mnie, że produkcja nie płaci jej za rozmowę ze mną, tylko za tańczenie, więc nie ma ochoty ze mną rozmawiać(...) Na treningi przychodziła spóźniona i nie wkładała w nie serca. Program przyniósł mi wiele długoletnich, serdecznych znajomości, a z większością uczestników do dziś utrzymuję kontakty. Z Agnieszką Kaczorowską jakikolwiek kontakt zakończył się po zakończeniu programu - na całe szczęście - przyznał.

