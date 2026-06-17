Izabela Janachowska wraz z mężem wybrali się nad Lazurowe Wybrzeże, gdzie spędzali przyjemne chwile na jachcie, delektując się morskim krajobrazem i piękną pogodą. Kadrami z podróży prezenterka podzieliła się na Instagramie. Szczególną uwagę fanów zwrócił wyraźnie zaokrąglony brzuszek, który prezenterka dumnie prezentowała na zdjęciach.

Izabela Janachowska po ogłoszeniu ciąży wybrała się na luksusowe wakacje

W maju 2026 roku Izabela Janachowska ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Prezenterka przekazała radosną nowinę za pośrednictwem Instagrama, publikując wzruszające nagranie, na którym pokazała rodzinne kadry oraz zdjęcia USG.

Czekamy na Ciebie napisała krótko, lecz wymownie pod nagraniem.

Wpis błyskawicznie obiegł internet, a pod postem pojawiły się tysiące gratulacji od fanów i gwiazd.

Dla Janachowskiej i jej męża Krzysztofa Jabłońskiego będzie to drugie wspólne dziecko. Para wychowuje już syna Christophera Alexandra, który przyszedł na świat w 2021 roku. Jak zdradziła celebrytka, chłopiec z wielką radością przyjął wiadomość o powiększeniu rodziny. Na razie przyszli rodzice nie ujawnili płci dziecka, jednak chętnie dzielą się z obserwatorami wybranymi momentami z tego wyjątkowego okresu. Ku zaskoczeniu wielu, niedługo po ogłoszeniu ciąży Izabela Janachowska udała się na luksusowe wakacje na Lazurowe Wybrzeże, skąd raczy fanów nie tylko zapierającymi dech krajobrazami, ale też niezwykle udanymi stylizacjami. Tym razem postanowiła jednak w pełni odsłonić brzuszek, prezentując się na jachcie w modnym bikini.

Izabela Janachowska pokazała ciążowy brzuszek

Izabela Janachowska po raz kolejny zachwyciła swoich obserwatorów. Niedawno Izabela Janachowska zapozowała w modnym jednoczęściowym kostiumie kąpielowym, a teraz na profilu ekspertki ślubnej pojawiła się kolejna seria malowniczych zdjęć z wakacyjnego wyjazdu na Lazurowe Wybrzeże, gdzie obecnie wypoczywa wraz z mężem Krzysztofem Jabłońskim. Para spędza czas na luksusowym jachcie, a uwagę internautów natychmiast przykuł wyraźnie zaokrąglony ciążowy brzuszek prezenterki, który dumnie wyeksponowała podczas sesji w promieniach śródziemnomorskiego słońca.

Dziecko na pokładzie napisała Janachowska.

Pod publikacją błyskawicznie zaroiło się od komentarzy. Fani nie szczędzili przyszłej mamie komplementów, podkreślając, że wygląda promiennie i kwitnąco.

Piękne, już widać brzuszek

Magiczny czas... Maluszek będzie miał wspaniałą rodzinkę - piszą fani.

Nie zabrakło również spekulacji dotyczących płci dziecka. Znaczna część internautów jest przekonana, że Janachowska spodziewa się dziewczynki.

Myślę, że będzie dziewczynka czytamy pod kadrami.

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