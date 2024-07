W tym roku bitwę na oglądalność show telewizyjnych i seriali zdecydowanie wygrywa stacja Polsat, która w swojej ramówce ma m.in.: hitowe "Taniec z Gwiazdami" oraz "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". TVN próbował dotrzymać swojemu największemu konkurentowi kroku, postawił więc na kilka nowości, które miały przyciągnąć przed telewizory rzesze widzów. Dobrze przyjął się chociażby "Project Runway", wysoką oglądalnością cieszą się niezmiennie m.in. ''''''''''''''''Lekarze" czy "Na Wspólnej". Przypomnijmy: Które show Polacy oglądają najchętniej?

Mniej szczęścia ma serial "Sama słodycz" z udziałem Piotra Adamczyka, Natalii Klimas czy Romy Gąsiorowskiej. Miał to być jeden z większych hitów tegorocznej wiosny. Jednak wyniki oglądalności mówią same za siebie. O ile pierwszy odcinek przyciągnął lekko ponad 2 mln widzów, jego oglądalność systematycznie spadała, nawet do nieco ponad 1 miliona. Oznacza to jedno - serial spada z anteny, a zastąpić ma go inny, kryminalny:

Potwierdzam, że nie będziemy kontynuować serialu „Sama słodycz”. Pracujemy nad dwoma nowymi projektami serialowymi - mówi Wirtualny Mediom Joanna Górska, szefowa działu PR Grupy TVN.

"Sama słodycz" zamiast słodyczą, okazała się dla aktorów dużą dawką goryczy.

