Po niemal 15 latach z anteny TVN znika hitowy "Mam talent" - podają wirtualnemedia.pl. Portal dowiedział się, że jesienią 2023 roku, zamiast show z udziałem m.in. Agnieszki Chylińskiej czy Małgorzaty Foremniak widzowie zobaczą programową nowość. Czy to oznacza ostateczny koniec "Mam talent"? Sprawdźcie, co udało się ustalić.

To koniec "Mam talent"?

Od 2008 roku jednym z flagowych programów stacji TVN jest oczywiście "Mam talent", nagrodzony kilkoma TeleKamerami. To w nim swoją karierę zaczynali m.in. Marcin Wyrostek, Kamil Bednarek, Mateusz Ziółko czy Kaśka Sochacka. Teraz wirtualnemedia.pl informują, że jesienią nie zobaczymy kolejnej odsłony show. Jak podaje portal, w sobotnim prime timie zadebiutuje totalna nowość, stacja jednak nie chce ujawnić jaka.

Portal Wirtualnemedia.pl nieoficjalnie ustalił, że TVN w jesiennej ramówce w sobotnim prime-time (dotychczasowym paśmie nadawania „Mam talent!”) pokaże inny duży cotygodniowy program. W tej chwili stacja nie zdradza co to będzie za projekt - czytamy.

Warto przypomnieć, że od jakiegoś czasu trwają przygotowania do nowego programu Joanny Krupy i Ewy Chodakowskiej, są one jednak owiane tajemnicą. Czy to właśnie show modelki i trenerki zastąpi "Mam talent"? O tym przekonamy się wkrótce.

Ostatnią edycję "Mam talent" w TVN oglądało średnio 1,6 mln widzów, co dało TVN pozycję lidera w paśmie. Prowadzili ją Marcin Prokop oraz Michał Kempa, który niedawno sam zrezygnował z prowadzenia programu:

Nie pasowałem do końca, nie byłem tam taki, jaki powinien być taki prowadzący. Pomimo tego nawet jak momentami byłem to mnie to za dużo kosztowało i nie byłem sobą. Za bardzo musiałem się do tego naginać - mówił komik w rozmowie z "Na temat".

Stacja na razie nie komentuje doniesień portalu wirtualnemedia.pl, o komentarz poprosiliśmy PR TVN, który potwierdził nam informację.

Ostatnią edycję "Mam talent" wygrał 12-letni Miłosz Bachonko. Będzie wam brakowało tego programu?