Adriana Kalska po rozstaniu z Mikołajem Roznerskim unikała podejmowania kontrowersyjnych tematów i nie zabierała głosu w sprawach dotyczących życia prywatnego. Teraz gwiazda serialu "M jak miłość" zaskoczyła zdjęciem ciążowego brzuszka i z uśmiechem na twarzy dodaje wymownie: "taka sytuacja". Czy Adriana Kalska spodziewała się dziecka? Wszystko jasne! Adriana Kalska pozuje z dużym ciążowym brzuszkiem. O co chodzi? Adriana Kalska wie, jak podkręcić emocje! Gwiazda, która obecnie gra w dwóch hitowych serialach, "M jak miłość" i "Papiery na szczęście", w mediach społecznościowych pochwaliła się zdjęciem z ciążowymi krągłościami. W komentarzu Adriana Kalska pisze: #takasytuacja😉 - pisze z przymrużeniem oka aktorka. Co prawda początkowo zdjęcie ciężarnej Adriany Kalskiej zaskakuje, ale internauci szybko zauważyli, że nie chodzi o aktorkę, ale postać, którą gra w serialu "Papiery na szczęście" . To serialowa Marta Wiśniewska z hitu TVN7 będzie w ciąży? Wygląda na to, że chodzi o sen, który przyśni się serialowemu Adamowi. - No proszę 😍 Aduś ładny ten brzuszek 😜😇🥳 - Na pewno sen Adama, że zostanie podwójnym ojcem 😂😂😂😂 - Znając życie pewnie to będzie sen Adama 😜 I Marta i Nina w ciąży 😁 Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Adriana.Kalska (@adriana.kalska.official) Zobacz także: Adriana Kalska zaniepokoiła fanów nowym zdjęciem! Fani: "Jakaś niepodobna pani do siebie" W relacji na Instastory sama Adriana Kalska rozwiewa...