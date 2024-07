Polsat decydując się na reaktywację i przejęcie "Tańca z Gwiazdami" od konkurencyjnej stacji podjął dość ryzykowną decyzję. Mówiło się, że polakom znudził się już ten format i niechętnie będą oglądali taneczne zmagania gwiazd. Po pierwszych odcinkach wiadomo, że nie mieli oni racji, ponieważ jest to jedna z najczęściej wybieranych weekendowych propozycji. Przypomnijmy: Szokujące wyniki oglądalności "Tańca z Gwiazdami"

Reklama

Jak podaje portal wirtualnemedia.pl średnia widownia sześciu wyemitowanych dotąd odcinków wynosiła 3,74 miliona widzów. Piątkowe zmagania śledziło ponad 3,5 miliona widzów, po raz kolejny czyniąc show najlepszym programem rozrywkowym weekendu. Na drugiej pozycji znalazła się kolejna propozycja Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo" ze średnią widownią 2,98 miliona widzów. Sobotni odcinek, mimo późnej pory nadawania obejrzało ponad 3 miliony widzów. Podium najlepszych programów zamyka ostatnia propozycja stacji "Must be the music. Tylko muzyka" ze średnią po wyemitowanych odcinkach 2,77 miliona widzów i 2,8 miliona za ostatni odcinek.

Pozostałe propozycje tej wiosny, czyli "The Voice" i "X Factor" nie radzą sobie tak dobrze jak konkurencja - ten pierwszy w sobotę wybrało 2,4 miliona widzów, show TVN-u natomiast 2,63 mln.

Już niedługo pojawią się odcinki live wszystkich trzech talent-show. Myślicie, że zmienią choć trochę ten układ?

Zobacz: Szok! Korwin Piotrowska komplementuje Skrzynecką

Zobacz także

Reklama

Najpiękniejsze występy z ostatniego odcinka "TzG":