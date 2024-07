Kolejny wielki projektant poszerza swoją działalność. Jimmy Choo, Manolo Blahnik, Christian Louboutin, a teraz Brian Atwood projektuje również galanterię skórzaną, a dokładniej fikuśne i ekstrawaganckie torebki koktajlowe.

Premierowa kolekcja torebek Briana Atwooda będzie dostępna przez cały sezon wiosenny i letni wyłącznie w sprzedaży internetowej za pośrednictwem ekskluzywnego butiku Gilt.com.

Kolekcja ulubieńca gwiazd Hollywood składa się z 4 torebek nazwanych damskimi imionami: Carla, Theodora, Kate i Iside. Ceny oryginalnych kopertówek zaczynają się od ok. 3,300 złotych, a kończą się na ok. 5,700 złotych. Plus koszt przesyłki. Czy projekty Atwooda są warte aż tak dużych pieniędzy?

