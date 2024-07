Duet Shakiry i Rihanny to jedna z największych muzycznych niespodzianek ostatnich miesięcy. Ich wspólny utwór "Can''t Remember To Forget You", nagrany na nowy album Shakiry już jest hitem granym w wielu stacjach radiowych, szturmem zdobywa kolejne listy przebojów. Fani wokalistek z niecierpliwością wyczekiwali wspólnego teledysku dziewczyn. Pewne było, że będzie to coś nietuzinkowego - wszak obie mają gorące temperamenty, dodatkowo Rihanna uwielbia skandale.

Przed jutrzejszą premierą video, otrzymaliśmy krótką zapowiedź oraz materiał zza kulis.

Po zaprezentowanym fragmencie widać, że na planie panowała gorąca atmosfera, a wokalistki doskonale czuły się w swoim towarzystwie. Uwagę przykuwa scena w której obie, zupełnie nagie czule się przytulają. Ciekawi jesteśmy jak ten wątek się rozwinie?

Do skandali Rihanny jesteśmy przyzwyczajeni, ale Shakiry z takiej strony jeszcze nie znaliśmy!

