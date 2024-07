Reklama

Rita Ora znana z przebojów jak "How We Do" czy "R.I.P." miała być europejską odpowiedzią na Rihannę. Niestety wokalistce nie udało się podbić rynku w Stanach w związku z czym skupiła się na promocji na Starym Kontynencie. Właśnie nagrywa swój drugi solowy album, który ukaże się późnym latem. Wcześniej gwiazda pojawi się w naszym kraju, gdzie zagra koncert w ramach Orange Warsaw Festiwal. Przypomnijmy: Rita Ora zagra w Polsce. Poznaj szczegóły wydarzenia

Przedsmakiem tego co usłyszymy podczas koncertu jest nowy utwór Rity "I Will Never Let You Down". Gwiazda wypuściła właśnie klip promujący singiel. Wokalistka zdecydowała się, że wideo będzie zarówno kolorowe jak i czarno-białe. Taki efekt sprawia, że ogląda się go z jeszcze większym zainteresowaniem.

Jak wam się podoba?

