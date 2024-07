Doda może końcówkę tego roku zaliczyć do niezwykle pracowitych pod względem muzycznym, co z pewnością cieszy jej fanów. W dobrych nastrojach wejdą też w nowy rok - ich idolka da bowiem show podczas jednego z koncertów sylwestrowych transmitowanych w telewizji. Przypomnijmy: To dopiero będzie pojedynek! Górniak i Doda zawalczą o widzów w Sylwestra

Rabczewska szykuje się też do premiery swojego nowego singla. Utwór ma się ukazać już niebawem i niewykluczone, że usłyszymy go właśnie podczas imprezy sylwestrowej. W zeszłym tygodniu zaś powstała sesja promująca autorstwa Zuzy Krajewskiej, podczas której Doda wystylizowała się na seksbombę z lat 60-tych.

W połowie grudnia zaś realizować będzie teledysk i tym razem postanowiła postawić na nową twarz. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, reżyserią klipu Dody zajmie się Michał Bolland, odpowiedzialny m.in. za "O Tobie" Adiego Kowalskiego. Może to właśnie kolega polecił jej taki wybór?

- Doda postawiła na młodych utalentowanych ludzi, ale nie zrezygnowała ze sztabu profesjonalistów. O jej stylizacje zadba stylista, który współpracuje z największymi tytułami modowymi w Polsce, na czele z "Pani", makijaż Adrian Świderski, a fryzurę dopieści tradycyjnie Kajetan Góra. Premiera klipu planowana jest na 17 grudnia, ale terminy ciągle ulegają zmianom. Na pewno utwór Doda zaśpiewa podczas Sylwestra z Polsatem. Efekty zaskoczą wielu - mówi nam osoba z otoczenia Rabczewskiej

Szczegóły premiery samego dzieła nie są jeszcze znane, ale jednego możemy być pewni - Doda znów będzie chciała zaskoczyć.

