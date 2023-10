Wpadki to część programów na żywo — szczególnie magazynów porannych. Widzowie już wielokrotnie przekonali się, że w trakcie nagrywania śniadaniówek regularnie dochodzi do nieplanowanych wydarzeń. Podobna sytuacja ostatnio miała miejsce na planie "Dzień dobry TVN". Prowadzący Paulina Krupińska i Damian Michałowski zapamiętają to wydanie.

Reklama

Wpadka w "Dzień dobry TVN"

Częścią programów porannych są występy na żywo. W piątek, 20 października na scenie "Dzień dobry TVN" pojawiła się młoda wokalistka Julia Rocka. Dziewczyna zaprezentowała piosenkę "Welur". Niestety artystka nie dokończyła z powodu wpadki. Show piosenkarki został przerwany.

Zobacz także: Marcin Prokop padł na kolana przed Dorotą Wellman. Fani: "To są oświadczyny roku"

Paulina Krupińska i Damian Michałowski fot Artur Zawadzki/REPORTER Artur Zawadzki/REPORTER

W pewnym momencie widzowie mogli usłyszeć, jak Julia Rocka mija się z muzyką. Młoda gwiazda była na scenie razem z muzykami. W końcu postanowiła przerwać swój występ. Przyczyną problemu najprawdopodobniej były niedziałające odsłuchy. Prowadzący natychmiast zainterweniowali.

Potknęliśmy się o kabel i wyrwaliśmy. Będziesz śpiewać jeszcze raz, kochana? Tego występu nikt już nie zapomni — powiedzieli prezenterzy.

Julia Rocka Artur Szczepanski/REPORTER

Na szczęście po tym, jak podpięto kabel, Julia Rocka mogła ponownie wystąpić przed kamerami. Tym razem wszystko się udało. Po prowadzących widać było, że są już przyzwyczajeni do podobnych sytuacji. Paulina Krupińska i Damian Michałowski nie sprawiali wrażenia mocno zestresowanych.

Zobacz także: Uwielbiane show TVN znika z anteny. To już pewne

Julia Rocka rozpoczęła karierę w 2020 roku. Jej piosenka "Jeep", która pojawiła się na TikToku, szybko zdobyła dużą popularność i powędrowała na pierwsze miejsce listy Viral 50 Poland w serwisie Spotify. Do 2022 roku odtworzono go blisko 4,5 mln razy.

Zobacz także

Paulina Krupińska i Damian Michałowski fot Artur Zawadzki/REPORTER Artur Zawadzki/REPORTER

Reklama

Warto przypomnieć, że kilka dni temu doszło do wpadki w "Pytaniu na śniadanie". Tam interweniować musiała ciężarna Małgorzata Tomaszewska. Zdążyliście się już przyzwyczaić?