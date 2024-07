Edyta Górniak to najpopularniejsza diwa w naszym kraju, która obecnie zasiada w fotelu jurorskim w "The Voice of Poland". Artystka ostatnio dużo czasu poświęca pracy ze względu na promocję nowego singla "Glow On", udział w show i przygotowania do imprezowej nocy 31 grudnia. Zobacz: Górniak zaśpiewa w półfinale. Nie będzie jedyną gwiazdą wieczoru

Górniak pochwaliła się, że podobnie jak w zeszłym roku, będzie gościem Sylwestra we Wrocławiu emitowanym przez TVP. Na swoim Instagramie pochwaliła się zdjęciem, na którym pozuje do sesji zdjęciowej, reklamującej imprezę. Wokalistka pozuje ubrana cała na czarno, a blasku dodaje jej złota marynarka, która przełamuje cały zestaw. Fani nie ukrywają zadowolenia z faktu, że to właśnie ich idolka pojawi się na scenie we Wrocławiu.

Impreza ma odbyć się pod hasłem "Imperum gwiazd", a oprócz jurorki wystąpia także Mrozu, Maryla Rodowicz, Bajm, Patrycja Markowska, Feel, Afromental, Anna Wyszkoni, Piasek i Marina Łuczenko.

Jednocześnie w tym samym czasie w Gdyni wystąpi Doda, która zaprezentuje publiczności nowy singiel. To może być emocjonujący pojedynek dwóch gwiazd. Walka o widzów będzie trwała w najlepsze. Zobacz: Plejada gwiazd na Sylwestrze Polsatu w Gdyni

Ciekawe która z pań wygra starcie? Zagłosujcie w naszym sondażu poniżej.

Te gwiazdy wystąpią podczas Sylwestra z Dwójką we Wrocławiu: