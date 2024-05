Z początkiem roku "Pytanie na śniadanie" przeszło istną rewolucję i chociaż wydawać by się mogło, że wszelkie zmiany mamy już za sobą, co jakiś czas dowiadujemy się o kolejnych. Tym razem Telewizja Polska poinformowała o dołączeniu do zespołu nowej gwiazdy. Świetnie znana Polakom aktorka otrzymała nie byle jaką posadę.

Magdalena Schejbal nową gwiazdą "Pytania na śniadanie"

Program śniadaniowy Telewizji Polskiej wciąż cieszy się ogromną popularnością, choć jeszcze kilka miesięcy temu format znalazł się w centrum ogromnej afery. W jednej chwili wymieniono wszystkich dotychczasowych prowadzących "Pytania na śniadanie", co nie spodobało się widzom. Spora część do dziś domaga się powrotu chociażby Idy Nowakowskiej, Małgorzaty Tomaszewskiej czy Tomasza Wolnego.

Póki co jednak nic nie zwiastuje ich wielkiego powrotu, tym bardziej, że do zespołu nieustannie dołączają kolejne osoby. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że po latach do "PnŚ" wraca Katarzyna Burzyńska, a teraz TVP poinformowała o zatrudnieniu nowej gwiazdy. Jak się okazało, jest nią uwielbiana aktorka - Magdalena Schejbal!

Magdalena Schejbal Instagram@magdaschejbal

Ta nie zasiądzie jednak na kanapie śniadaniówki. Dołączy do cyklu "Pokochaj mnie", który emitowany jest dwa razy w miesiącu, a kolejny odcinek przypada już jutro!

W cyklu ''Pokochaj mnie'' pragniemy odczarować temat adopcji zwierząt, wokół którego narosło wiele mitów. Pokazać, jak w rzeczywistości wygląda procedura adopcyjna, której nie należy się obawiać, choć oczywiście należy do niej podejść z całą odpowiedzialnością, sercem i wrażliwością. Szeroko pojęte problemy społeczne, w tym także te związane z dobrostanem zwierząt, były i są mi bliskie - mówi sama Magdalena Schejbal.

Jutro zobaczymy więc, jak Magdalena Schejbal odwiedza z kamerą podopiecznych schroniska w Korabiewicach. W każdym kolejnym odcinku widzowie będą poznawać losy oraz charaktery zwierząt, które szukają nowego domu. Temat adopcji zwierzaków jest Magdalenie bardzo bliski, ponieważ sama od lat angażuje się w pomoc im.

Będziecie oglądać "Pokochaj mnie" z Magdaleną Schejbal?

