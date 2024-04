Fani programu "Pytanie na śniadanie" mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ uwielbiany dziennikarz po przerwie powraca na antenę TVP! Będzie też relacjonował przebieg tegorocznej Eurowizji! Zobaczcie, o kim mowa!

Mateusz Szymkowiak wraca do "Pytania na śniadanie"

Mateusz Szymkowiak wraca do programu "Pytanie na śniadanie". Dziennikarz zniknął z mediów w połowie marca, a było to spowodowane zaplanowanym wcześniej zabiegiem. Jednak już od kilku miesięcy widzowie spekulowali na temat jego dalszej kariery w TVP, kiedy to produkcja postanowiła odświeżyć skład prowadzących "Pytania na śniadanie". Wówczas z ekranów telewizorów zniknęli wszyscy dawni prowadzący, a na ich miejsce zatrudnione zostały nowe pary, między innymi Beata Tadla i Tomasz Tylicki.

Fot. Gałązka/AKPA

Teraz Wirtualne Media donoszą, że Mateusz Szymkowiak pojawi się w "Pytaniu na śniadanie" już w najbliższy weekend, a jego rolą będzie m.in. przeprowadzenie widzów przez etapy tegorocznej Eurowizji, w której bierze udział reprezentantka naszego kraju - Luna.

Szymkowiak tradycyjnie będzie relacjonował dla programu śniadaniowego TVP2 przygotowania, próby oraz przebieg Konkursu Piosenki Eurowizji w Malmö, który odbędzie się w dniach 7-11 maja. Wcześniej relacjonował Eurowizję 2019 oraz Eurowizję Junior w latach 2018-2023 - czytamy w serwisie Wirtualne Media.

Niewiele osób wie, że Mateusz Szymkowiak jest związany z Telewizją Polską od 2011 roku, a jego współpraca zaczęła się od poprowadzenia pierwszej edycji programu "The Voice of Poland" u boku Huberta Urbańskiego i Magdaleny Mielcarz.

Rok później dziennikarz dołączył do ekipy śniadaniówki "Pytanie na śniadanie", w której zyskał popularność i sympatię widzów. Był prezenterem na wielu wydarzeniach organizowanych przez Telewizję Polską, między innymi: Sylwester Marzeń z Dwójką czy Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.

Cieszycie się z jego powrotu?

Pawel Wodzynski/East News